Pala Di Vittorio Terni, in attesa del bando c’è revoca iter estivo

Partita chiusa in via definitiva con l’annullamento dell’intera procedura di gara estiva e tutti gli atti successivi. La firma della dirigente Emanuela Barbon mette fine all’iter avviato e concluso per la gestione in uso e gestione del pala Di Vittorio di Terni, legato al bando nazionale ‘Sport e periferie’ 2020: non se ne occuperanno l’Asd Ternana Futsal, la Pink Basket, la Leo Basket e l’Asd Spring team, il gruppo ‘misto’ che si era fatto avanti con un rialzo sul canone annuo del 700% e un investimento per la riqualificazione a spese proprie da 150 mila euro.

‘SPORT E PERIFERIE’ 2016: I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE A SOCIETÀ CAMPANA

L’AFFIDAMENTO DI SETTEMBRE AL GRUPPO ‘MISTO’ PER IL BANDO 2020

CAMPOSCUOLA, ATHLETIC TERNI IN CAMPO

In attesa del nuovo bando

Come noto il raggruppamento di società non aveva perfezionato la partecipazione – d’altronde il bando comunale era stato lanciato per questo motivo, uno step propedeutico – a ‘Sport e periferie’ 2020, utile per interventi di restyling della struttura. Ciò ha portato al decadimento dell’iter precedente: la Barbon in periodo natalizio ha firmato la determina di annullamento e revoca in autotutela della procedura di gara, passaggio che non comporta alcuna necessità di indennizzo nei confronti degli ormai ex aggiudicatari. Nel contempo proseguono i lavori da parte della Tuccillo Francesco e Umberto srl, la ditta campana che ha vinto l’appalto riguardante l’iter del 2016.