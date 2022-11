Terni: papà e operaio, Ridha pestato a morte in mezzo alla strada

Viveva in Italia e a Terni da diversi anni, Ridha Jamaaoui, il 39enne originario della Tunisia – avrebbe compiuto 40 anni il prossimo 6 gennaio – morto nella tarda serata di domenica in via Romagna. Padre di tre figli, avuti da due diverse compagne, aveva lavorato come saldatore con una sua ditta individuale e poi, dopo alcune vicissitudini personali, aveva iniziato a lavorare per un’impresa nell’ambito dell’edilizia. «Era una brava persona – racconta un conoscente -, aveva avuto sì problemi personali e familiari dopo essersi lasciato con le compagne, soprattutto dopo la separazione dalla seconda. Ma era un uomo buono, un po’ provato dalle vicissitudini sentimentali. Ci vedevamo di solito al bar di mattina, per un caffè, poi lo passavano a prendere per andare a lavorare. Non so cosa gli sia accaduto. Poco prima della tragedia, mi avevano detto che aveva passato un po’ di tempo al solito bar per poi dirigersi verso casa, lui abitava a borgo Bovio. Sinceramente sono molto colpito dalla fine che ha fatto, non la meritava di certo». La salma dell’uomo, dopo i rilievi eseguiti dai carabinieri e una prima ispezione cadaverica esterna, è stata trasferita all’obitorio dell’azienda ospedaliera di Perugia. Pochi dubbi sul fatto che l’autorità giudiziaria disporrà l’autopsia per accertare le cause del decesso del 39enne tunisino. Intanto le indagini vanno avanti per capire cosa sia esattamente accaduto domenica sera in via Romagna, chi e perché ha picchiato così selvaggiamente Ridha Jamaaoui – che non era affatto minuto con il suo metro e 85 di altezza – tanto da lasciarlo senza vita sull’asfalto.

