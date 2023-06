Terni, Perotti pronto per il campionato italiano di subbuteo

Il campionato italiano di subbuteo tradizionale vedrà protagonista anche un ternano. A Reggio Emilia, tra il 24 e il 25 giugno, spazio a Marco Perotti al centro federale della Fisct: in 64 si daranno battaglia per il tricolore con quattro gironi da otto giocatori.

La sfida

Perotti sarà l’unico rappresentante della città dell’acciaio ed attualmente è in forza al capitolino Black Rose Roma 1998. Come di consueto schiererà le sue miniature rossoverdi con la maglia classica della Ternana di mister Viciani. «Il livello dei giocatori presenti sarà di altissima qualità, sia per quanto riguarda la tecnica e sia per le tattiche di gioco adottate. L’obiettivo? Non mi precludo nulla, ma, visto il livello, approdare ai quarti di finale del tabellone master sarebbe già un grandissimo risultato secondo me».