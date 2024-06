Terni, Petrucci torna in moto e punta Misano

«È stata durissima per il dolore alla spalla, ma sono contento che sono riuscito a girare un po’ e stare con la mia squadra. Per me è stato molto emozionante». Un Danilo Petrucci non ancora – giocoforza – al top della condizione ma comunque felice di aver potuto riassaporare il gusto dell’alta velocità in Superbike a meno di due mesi dal terribile incidente di Cingoli, Macerata, dove era impegnato in allenamento con la moto da cross: in quella circostanza aveva riportato in particolar modo la frattura della clavicola destra e della mandibola. L’obiettivo del centauro ternano è tentare di rientrare per la prossima tappa del mondiale, in programma al ‘Simoncelli’ di Misano Adriatico il 15-16 giugno. I tifosi lo attendono.

