Piazza Paul Harris verso la riapertura a Terni – Fotogallery

Una sorta di ‘presentazione’ – tecnicamente la consegna al Comune non è ancora avvenuta, d’altronde c’è da completare il lavoro sulle recinzioni in prima battuta – in vista della riapertura prevista nelle prossime settimane. C’è stata giovedì pomeriggio in piazza Paul Harris, da tempo oggetto di un intervento di restyling a firma della Petra srl: la riqualificazione è stata progettata in prima battuta dall’architetto Andrea Della Sala dopo le note vicissitudini che hanno portato la vicenda anche al Tar Umbria. Con lui anche il coordinatore della progettazione, l’ingegnere Alessandro Passetti. Sponda comunale se ne sono occupati in particolar modo il responsabile unico del procedimento, l’architetto Antonino Cuzzucoli, ed il collega di direzione Roberto Reale. Tra le novità anche il ‘rifacimento’ di vico San Filippo e la sistemazione della fontana. Da quanto appreso l’area sarà videosorvegliata e sarà prevista una chiusura notturna. Per quel che concerne il completamento dell’edificio residenziale su via del Vescovado la faccenda è ancora lunga. Quantomeno a giudicare dalle condizioni esterne.

