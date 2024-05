Terni, Piedimonte: confronto e sos su più temi – Video e gallery

Condividi questo articolo su

















Il tema è al centro dell’attenzione da mesi – ci sono state diverse sedute in I commissione per fare il punto della situazione – e mercoledì pomeriggio davanti all’ex convento di Colle dell’Oro c’è stato il confronto allargato con il coinvolgimento di circa 50-60 residenti della zona.

Sos

Il comitato del quartiere di Piedimonte si è rifatto avanti con l’amministrazione comunale per evidenziare le numerose criticità della zona: illuminazione carente, segnaletica orizzontale/verticale, la necessità di realizzare delle rotatorie, l’alta velocità, le buche, le siepi da tagliare, l’assenza di fibra ottica, le telecamere di videosorveglianza e, in generale, una cura del posto da migliorare. A sintetizzare il tutto nel video è il numero uno del gruppo di cittadini, Ivo Piersigilli: è lui ad aver accolto in primis gli esponenti dell’amministrazione Bandecchi, vale a dire il vicesindaco Riccardo Corridore, gli assessori Mascia Aniello, Marco Iapadre, il presidente della I commissione Andrea Sterlini e Paola Pincardini. «Non è stato fatto alcun intervento ancora – è stato sottolineato -, c’è anche il problema dei cinghiali e in un tratto che parte dal civico 180 di strada di Piedimonte la strada è ridotta a metà». Mirino anche sui tanti incidenti: «27 in tutto di recente, 4 dei quali gravi. In uno è rimasto coinvolto il parroco. Il fondo stradale è pietoso, sfasciato». Il 55enne avvocato dal canto suo ha garantito che «sarà rinforzata la pubblica illuminazione, c’è un project presentato da Asm e il Comune chiederà l’integrazione con 1.000 pali sul territorio». La commissione tecnica è ancora in azione su questo fronte. «Mi fido più dell’esigenza dei cittadini che degli uffici», il messaggio lanciato. Ora si attende la proposta e si vedrà.