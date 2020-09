Terni, pioggia e disagi: allagamenti in serie

Come pochi giorni fa, quando il maltempo aveva creato più di un disagio, anche martedì pomeriggio – con il temporale che si è abbattuto sulla città di Terni – sono tornati i problemi, soprattutto a borgo Rivo. Allagato e chiuso da polizia Locale e vigili del fuoco il primo tratto, fra piazzale Marinai d’Italia e la chiesa di Santa Maria del Rivo. Ma le segnalazioni sono diverse, quasi tutte dalla stessa zona, relative ad altri allagamenti e tombini saltati. Come in via Toscanini. Intanto il 115 è stato costretto al solito tour de force in giro per la città.

PROBLEMI TRA MARATTA E SABBIONE

Auto bloccata nel sottopasso

Al sottopasso di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, un’auto con una persona a bordo è rimasta bloccata dalla mole d’acqua accumulatasi con le forti precipitazioni. Altri disagi si segnalano in zona via Bramante, via del Sersimone, Villa Palma – allagamenti abitazioni -, Perticara, Sabbioni/Maratta.