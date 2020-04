Terni, polizia arresta i due rapinatori dell’EMI

La polizia di Stato di Terni – su ordine del gip presso il tribunale e al termine dell’indagine coordinata dalla procura della Repubblica – ieri mattina (giovedì, ndR) ha arrestato due fratelli di origini calabresi, in particolare della provincia di Cosenza e già noti per reati contro il patrimonio, per la rapina dello scorso 10 marzo ai danni del supermercato EMI di via Di Vittorio.

I fatti

I due, entrambi a volto coperto e in possesso di una pistola, erano entrati nel negozio minacciando i commessi – uno era stato anche schiaffeggiato -, impossessandosi di 1.600 euro contenuti in due casse. I rapinatori erano poi fuggiti a bordo di un’Autobianchi Y10 vecchio modello.

Le indagini

Le meticolose indagini della terza sezione anti rapina della squadra Mobile di Terni, coordinata da dirigente Davide Caldarozzi, hanno consentito di risalire all’identità dei due. Pochi giorni dopo il fatto gli investigatori hanno individuato l’auto dei malviventi, risultata rubata in zona. Le immagini registrate dalle telecamere interne ed esterne al supermercato e le testimonianze raccolte hanno fatto il resto, consentendo la completa ricostruzione dell’accaduto.

Arrestati in tre

Le perquisizioni contestuali agli arresti hanno portato alla luce, nell’abitazione di uno dei due fratelli, altri oggetti e capi di abbigliamento – fra cui un passamontagna – che saranno oggetto di ulteriori accertamenti da parte degli inquirenti. E non solo. Nella stessa casa c’erano ben 650 grammi di marijuana contenuti in 19 involucri. Risultato finale: arresto e custodia in carcere per i due fratelli, accusati di rapina in concorso e ricettazione, e arresto per la compagna di uno dei due – una giovane di Terni – in ragione del possesso della droga a fini di spaccio.