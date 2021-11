Terni, presepe vivente al parco Le Grazie: ok per l’ex cavallerizza

«Un progetto di elevato contenuto spirituale, che vuole favorire l’aggregazione sociale e la condivisione del sentimento profondo di rinascita a maggior ragione nel periodo tanto travagliato e doloroso che le nostre comunità si stanno trovando ad affrontare». Così Padre Angelo Gatto, della confraternita di San Giuseppe e San Francesco di Paola, spiega l’allestimento del presepe vivente al parco ‘Le Grazie’ dal 24 dicembre al 6 gennaio: il progetto è stato presentato lo scorso luglio ed in settimana se ne è tornato a parlare in giunta per via dell’utilizzo di parte dell’ex cavallerizza di via dell’Amore.

Il presepe ed i ‘quadri’

Tutto è legato al patto di collaborazione attivo con il Comune per la cura, rigenerazione e realizzazione di attività religiose, culturali, formative e ricreative nelle aree del parco storico. Sarà proposta la «rappresentazione in forma scenica e drammatizzata della Natività e, nei giorni dell’Epifania, della venuta e adorazione del Bambino Gesù da parte dei Re Magi» con sviluppo attraverso cinque ‘quadri’. Prevista anche la realizzazione di un film documentario per raccontare l’iter di realizzazione. Non sarà modificata la viabilità interna attuale.

La concessione

Nell’ambito del progetto è stato dato il via libera per la concessione a titolo gratuito di diversi locali dell’ex Cavallerizza in via dell’Amore dal 15 novembre al 15 gennaio, considerati indispensabili per la realizzazione del progetto. Si tratta in totale di poco più di 62 metri quadrati sul lato destro rispetto all’ingresso dell’area. Da ricordare che proprio per questa zona è stato attivato un ulteriore patto di collaborazione con Centro culturale di educazione permanente dell’unione nazionale lotta all’analfabetismo e Federazione italiana amatori sport per tutti. La responsabile del procedimento per palazzo Spada è la dirigente Donatella Accardo.