Terni, progetto scorie Tapojärvi: nuova area coperta per recupero

La definizione di una nuova area coperta all’interno dello stabilimento Ast in cui eseguire l’attività di recupero denominata R5, già autorizzata dal 24 agosto del 2022. C’è questa novità dietro ad un atto della Regione Umbria che, in sostanza, dà l’ok alla modifica non sostanziale dell’Autorizzazione integrata ambientale per la Tapojärvi Italia srl a Terni: di mezzo c’è il progetto scorie e l’iter di lavorazione.

Capannone ex Sot

Il via libera di palazzo Donini è stato pubblicato sul Bur odierno. Tutto nasce nel novembre 2019, quando la Regione approvò l’Aia per l’installazione utile al recupero metalli da scoria solida siderurgica con l’impianto metal recovery. Tre anni dopo, nell’estate 2022, l’autorizzazione all’attività di recupero a valle della fase produttiva di estrazione della componente metallica «finalizzata alla riduzione dell’utilizzo della discarica aziendale». A giugno 2023 Tapojärvi si è attivata per definire la nuova area coperta da utilizzare per la maturazione degli aggregati: nel 2022 fu indicata una porzione di superficie ricompresa nell’edificio ex Rid (magazzino ferroleghe Ast), ora invece c’è la delocalizzazione nel capannone ex Sot di proprietà di Ast. Ciò avverrà una volta conclusi i lavori di adeguamento strutturale. «Il capannone – viene specificato – è composto da un edificio industriale perimetralmente chiuso e coperto, il cui accesso è garantito attraverso una porta di ingresso situata sul lato est».

La superficie

Si parla di una superficie complessiva di 2.574 metri quadrati suddivisa in cinque box da 19,2×13,5 metri per l’immagazzinamento dei materiali ed un corridoio da 99×12 metri per l’ingresso nei box: «All’interno verranno immagazzinati i materiali in cumuli di altezza media 3,2 metri». La percentuale di recupero della scoria sarà distribuita per un 35% filler e 65% aggregati.