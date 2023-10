Terni, trattamento scorie Tapojärvi e polveri: prescrizione su piazzali e barriera

di S.F.

Due prescrizioni sindacali, una per i piazzali dell’area a caldo e l’altra per la barriera lungo strada della Romita. Sono indicate – l’atto è stato pubblicato sul Bur odierno e porta la firma del dirigente della Regione Umbria Sandro Costantini – nel documento che approva le modifiche non sostanziali dell’Autorizzazione integrata ambientale in capo a Tapojärvi Italia per il nuovo sistema di trattamento scorie, più volte al centro dell’attenzione negli ultimi mesi.

Il perché e il progetto

La società aveva presentato la modifica dell’Aia nei mesi scorsi e la Regione l’ha acquisita il 29 giugno. Poi il classico step con il coinvolgimento di tutti gli enti/organi necessari. Un’istanza utile al noto progetto Tapojärvi Italia per la «costruzione di un nuovo edificio completamente chiuso denominato ‘Nuova rampa scorie (Nrs)’ per il preraffreddamento a secco delle sole scorie bianche, che costituiscono la fonte primaria di emissioni diffuse; l’installazione di un tamburo rotante ad aria insufflata per il raffreddamento finale delle scorie bianche provenienti dalla Nrs, in grado di abbassare la temperatura delle stesse da circa 300°C a circa 100°C riducendo così la quantità di calore da dissipare nel capannone e contribuendo al miglioramento delle condizioni dell’ambiente di lavoro; il riutilizzo della tettoia della rampa scorie esistente per il raffreddamento a secco delle sole scorie nere (da forno elettrico Eaf), non essendo le stesse soggette al fenomeno della sfioritura durante la fase di raffreddamento e l’adattamento del capannone ex stoccaggio ferroleghe (Exrid), per essere utilizzato come magazzino intermedio delle scorie raffreddate in attesa di essere processate nell’impianto metal recovery». Tutto approvato. Con prescrizioni da rispettare.

Gli input per le polveri



C’è dunque l’aggiornamento dell’Autorizzazione integrata ambientale con obbligo di rispettare due questioni. Sono entrambe riepilogate nel documento: «Le aree esterne del parco scorie, del parco rottami e del metal recovery, entro 90 giorni dal rilascio dell’Aia, dovranno essere integralmente dotate di un sistema automatico di bagnatura, superando la condizione attuale, salvaguardando la salute pubblica, contrastando polverosità e relativi risollevamenti, fenomeni notoriamente incrementati in determinate condizioni meteorologiche». Non solo. «Entro 60 giorni il gestore – in accordo con Ast – dovrà trasmettere ad Arpa Umbria e al Comune di Terni una specifica relazione sullo stato di integrità della suddetta barriera perimetrale, contenente una valutazione del corretto dimensionamento (altezza) e dell’efficacia per il contenimento della dispersione delle polveri, anche in relazione agli studi previsionali disponibili, nonché dell’efficacia della stessa in termini di abbattimento del rumore; dovranno inoltre essere dettagliati gli eventuali interventi necessari al suo adeguamento, da realizzare entro sei mesi dal rilascio dell’Aia, per garantirne la funzionalità». Documento inviato anche alla Usl Umbria 2 e al comando provinciale dei vigili del fuoco per le attività di controllo.