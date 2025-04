di S.F.

Una sola offerta inviata al Comune, quella del promotore del project financing. L’esito più scontato: lunedì mattina in Comune a Terni è stata aperta l’unica busta amministrativa arrivata a palazzo Spada per l’affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione del futuro tempio crematorio al cimitero.

Chi si è fatto avanti? L’emiliana Altair Funeral srl, la società che ha messo in piedi la progettazione insieme alla Edilver srl – se ne è parlato nell’estate 2024 con tanto di rivisitazione del Pef originario – del forno crematorio. Il check c’è stato nell’ufficio del funzionario con elevata qualificazione Luca Tabarrini e ora ci sarà la valutazione, come da prassi. C’è subito l’ammissione senza necessità di soccorso istruttorio.

In ballo c’è un valore stimato della concessione dal valore di 25 milioni e 764 mila euro, mentre l’importo stimato dell’investimento nel periodo concessorio è stimato in oltre 4,1 milioni di euro. La durata è stabilita – tenendo a mente il piano economico-finanziario presentato dal promotore – in 25 anni. Per quel che concerne la progettazione esecutiva, il termine massimo è fissato a quota 75 giorni dalla consegna dell’area.