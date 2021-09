Terni, prologo VI° Wonder Umbria in piazza: fotogallery

È scattata nel pomeriggio di mercoledì in piazza della Repubblica, a Terni, la VI° edizione di ‘Wonder Umbria’, la manifestazione mototuristica organizzata dal Moto Club Maxi Moto Group in collaborazione con la sezione regionale dell’associazione I Borghi più belli d’Italia. In centro città il prologo, poi giovedì via alla prima delle quattro tappe previste. Da sottolineare che saranno coinvolti l’associazione Ironwalk e Omar Bortolacelli per la promozione dello sport inclusivo e l’importanza della sicurezza stradale ed i diritti dei disabili: Bortolacelli, 37enne operatore del 118 in sedia a rotelle che lo scorso 29 giugno ha scalato camminando gli ultimi 500 metri del Portico di San Luca – pendenza del 18% – di Bologna , sarà premiato nell’ambito della cena di gala e solidarietà prevista all’hotel Miralago di Piediluco. «Quando mi hanno annunciato che a Wonder Umbria avrebbero premiato l’iniziativa della scalata a San Luca, mi son proprio commosso. La scalata è stata un evento molto faticoso sia per me, che per lo staff e le organizzazioni che mi hanno aiutato a realizzarla, ma ne è valsa la pena. Questa è la dimostrazione che quello che facciamo è importante e che dobbiamo andare avanti a tutto gas», le sue parole.

