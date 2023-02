Terni, prova nazionale master scherma e circuito europeo: doppia vittoria CST

Festa in casa Circolo Scherma Terni per le vittorie di Camilla Pieramati (fioretto femminile) e Andrea Lorenzo Zacchero (fioretto maschile) in occasione della IV prova nazionale master e del circuito europeo (categoria 1-2-3-4, protagonista anche il mondo della sciabola) al palatennistavolo De Santis. La prima ha conquistato il gradino più alto del podio battendo in finale Irene Biancarosa della Macerata Scherma (10-4), il secondo ha avuto la meglio su Lorenzo Giannini (Cus Siena) per 10-2. «I master – spiega il vicepresidente Amis Francesco Tiberi – sono gli atleti dai 30 agli oltre 70 anni. Abbiamo avuto in totale di 30 gare tra fioretto, spada e sciabola inoltre abbiamo l’ onore di ospitare una gara internazionale. Siamo arrivati a 530 presenze con 45/50 stranieri provenienti da tutte Europa e dagli Stati Uniti. Questi atleti che sono arrivati a Terni hanno potuto apprezzare gli eventi che si stanno svolgendo nella nostra città come gli eventi valentiniani, Cioccolentino e tanti altri».

Condividi questo articolo su