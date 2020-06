Terni, questura chiude per 15 giorni bazar etnico di via Roma

Ha più volte venduto alcolici a minorenni. A ciò si aggiunge che il fatto è accaduto oltre l’orario consentito. Per questi motivi venerdì mattina la Divisione amministrativa e sociale della polizia di Stato di Terni è intervenuta per sospendere l’attività commerciale di un esercente in via Roma: per lui c’è lo stop di 15 giorni nel rispetto dell’articolo 100 del Tulps, il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Si tratta di un bar-spaccio etnico.

Focus #divertiAMOci

Nel contempo si è svolta la seconda riunione con soggetti pubblici e privati – coinvolte anche le associazioni dei residenti e dei commercianti – per il progetto #divertiAMOci legato alla movida. Due gli input principali: il rigore nei confronti degli esercizi commerciali che si pongono al di fuori della legalità e la collaborazione con gli esercenti interessati a procedere con un percorso capace di contemperare le aspettative economiche con quelle che vivono nel centro cittadino. L’obiettivo è partire per la 1° meta di luglio.