Terni, resta in carcere lo spacciatore legato alla morte del commerciante 54enne

È stato convalidato dal tribunale di Terni, il fermo del 24enne tunisino – Abdelaziz Benamorchlagoo Dijmal – arrestato venerdì dai carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Terni, a seguito delle indagini scaturite dalla morte del commerciante 54enne Fabrizio Conti. L’udienza si è tenuta lunedì mattina e il giovane – accusato di ‘morte in conseguenza di altro reato’, spaccio di droga e ricettazione – si è visto confermare la misura della custodia cautelare in carcere. Per martedì è invece programmata all’ospedale di Perugia l’autopsia, con esami tossicologici, sulla salma del 54enne: la eseguirà la dottoressa Laura Panata, incaricata dalla procura di Terni.

La droga e il malore

Fabrizio Conti era stato trovato senza vita venerdì mattina dalla moglie, nella sua abitazione di Stroncone. Le indagini dell’Arma hanno consentito di accertare come l’uomo avesse trascorso la serata precedente con un amico 40enne, raggiungendo via Narni dove i due avevano acquistato droga – eroina e cocaina – dallo spacciatore 24enne. Poi l’assunzione e quindi un primo malore – intorno alle una di notte – da cui il 54enne sembrava essersi ripreso. Non era così, perché sarebbe deceduto nel corso della notte. L’ipotesi al vaglio della medicina legale è che sia stato stroncato proprio da un mix fatale. Conosciuto, stimato e benvoluto da tanti, Fabrizio Conti era titolare – in società – di un’attività commerciale in zona Collescipoli.

Trovato

Abdelaziz Benamorchlagoo Dijmal, giunto in Italia poco più di un anno fa dopo essere sbarcato a Lampedusa, era a Terni da qualche tempo come ‘senza fissa dimora’. I carabinieri lo hanno scovato intorno alle 14 di venerdì in via Annio Floriano, a due passi dalla stazione ferroviaria: una zona in cui il soggetto era stato già notato altre volte e dove sembra spacciasse con una certa continuità.