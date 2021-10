Stroncone, commerciante 54enne stroncato da overdose: spacciatore in manette

di F.T.

I carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Terni hanno posto in stato di fermo – su disposizione del pm della procura di Terni, Elena Neri – un cittadino tunisino di 24 anni (B.A. le sue iniziali) con l’accusa di ‘morte in conseguenza di altro reato’. Ci sarebbe infatti proprio il giovane dietro il decesso per overdose di un commerciante di Stroncone – il 54enne C.F. – avvenuto presumibilmente nella notte fra giovedì e venerdì.

La tragica scoperta

L’indagine è partita dopo che la moglie dell’uomo, venerdì mattina intorno alle ore 8, al risveglio, lo ha trovato senza vita nel letto. I carabinieri del comando stazione di Stroncone sono giunti sul posto unitamente a personale del 118 che ha constatato come la morte fosse avvenuta presumibilmente qualche ora prima la tragica scoperta e non per cause naturali. Come spiegato dal maggiore Valentino Iacovacci, comandante della Compagnia carabinieri di Terni, nel corso della conferenza stampa di sabato mattina, i militari hanno subito individuato tracce dell’avvenuto consumo di stupefacenti da parte del 54enne, incensurato, titolare di un’attività commerciale e per nulla noto come assuntore di droghe.

La sera precedente

In particolare i carabinieri della Sezione operativa hanno trovato tracce di cocaina, un bilancino di precisione, residui di droga su un vetrino. A quel punto è stato ricostruito cosa avesse fatto il commerciante la sera precedente, con chi avesse trascorso la notte anche attraverso l’analisi dei contatti telefonici avuti. Si è così giunti a due suoi amici stronconesi di 40 e 30 anni che, sentiti dall’Arma, hanno ammesso di essere stati contattati intorno alle ore 22/22.30 della sera precedente da C.F. e, insieme a lui, di aver raggiunto la zona di via Narni, a Terni, acquistando droga – alcune dosi di cocaina ed eroina – da un soggetto. Poi ciascuno avrebbe ripreso la propria strada, con il 54enne tornato anche lui a casa.

Trovato

Intorno alle 1 di notte l’uomo avrebbe iniziato a sentirsi poco bene – per sincerarsi delle sue condizioni sono accorsi il figlio e la moglie -, poi verso le 3 sembrava stare meglio e si era addormentato. Al mattino, la tragica scoperta: era purtroppo deceduto. Dopo aver sentito i suoi due amici – uno dei quali verrà segnalato in prefettura come assuntore -, i carabinieri si sono messi sulle tracce del presunto spacciatore, giovane, probabilmente nordafricano, solito muoversi in sella ad uno scooter Scarabeo Aprilia di colore blu. E nella tarda mattinata di venerdì lo hanno individuato nella zona di via Annio Floriano, a due passi dalla stazione ferroviaria di Terni. Oltre al reato di ‘morte per conseguenza di altro reato’ gli sono stati contestati lo spaccio di stupefacenti e la ricettazione, in quanto lo scooter che utilizzava per spostarsi è risultato rubato lo scorso luglio a Terni.

L’indagine prosegue

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 54enne stronconese aveva già acquistato droga in precedenza dallo stesso soggetto. Rispetto a quanto accaduto giovedì sera, la cocaina acquistata e assunta, difficilmente – da sola – avrebbe potuto causare il decesso. Per questo una delle ipotesi è che sia stato fatale un mix di stupefacenti – cocaina ed eroina – anche se solo attraverso l’autopsia che il pm disporrà e gli esami tossicologici, si potrà avere la certezza in merito alla causa della morte.