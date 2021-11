Terni, restyling area Usl viale Trieste: ok a contratto progetto

di S.F.

La chiusura della procedura per l’affidamento dell’incarico era arrivata a luglio. A distanza di quattro mesi c’è un nuovo step per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori legati alla ristrutturazione della palazzina Usl Umbria in viale Trieste 46, nell’area dove ci sono anche la sede e l’autoparco del comitato locale della Croce rossa italiana: c’è l’approvazione dello schema di contratto tra l’azienda sanitaria ed il vincitore dell’appalto, l’Rtp composta da Ea Group srl – mandatario -, Aps srl e gli ingegneri Giovanni Moscato e Federica Perugini. Si parla di un valore di prestazione professionale di poco superiore ai 46 mila euro.

Le tempistiche

Si tratta della progettazione per un intervento stimato da 620 mila euro. Il raggruppamento temporaneo di professionisti avrà 72 giorni di tempo per ultimare il lavoro a partire dalla data di stipula dello schema di contratto, ma con una specifica: «Tali termini si intendono al netto dei passaggi autorizzativi necessari per l’approvazione dei progetti nelle competenti sedi e delle attività di verifica della progettazione ai fini della validazione del responsabile del procedimento». Vale a dire il geometra Francesco Silvani. A firmare l’atto saranno il numero uno della Ea Group, l’architetto Stefano Cecere, e la dirigente del servizio patrimonio della Usl Umbria 2 Maria Luisa Morina.

C’è chi abbandona rifiuti

Non ci vuole molto a comprendere che l’intera area necessità di un corposo intervento di restyling, in particolar modo nell’area dell’ex Centro di igiene mentale (a pochi metri dalla colonia felina). C’è poi chi alle spalle della sede della Croce rossa italiana (è bene sottolineare che i loro operatori non c’entrano nulla con la questione) ha gettato diverso materiale in mezzo al verde, non lontano dagli edifici non completati: in passato sono anche intervenute le forze dell’ordine in tal senso, ma a quanto pare la situazione non migliora. Anzi. Tra i rifiuti abbandonati anche dei tavoli. Intanto è tutto pronto per l’avvio della progettazione. ‘Città della salute’? Altra storia, si parla di libro dei sogni al momento.

AREA USL VIALE TRIESTE, ANCHE QUI C’E’ CHI GETTA RIFIUTI – VIDEO