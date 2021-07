Terni-Rieti, stop tra Greccio e galleria Valnerina: ordinanza

Chiusura al traffico dalle 6 di lunedì 26 luglio alle 13 di giovedì 30 lungo la ss79 Ternana dal km 12+520 al km 17+900. Ovvero dallo svincolo di Greccio fino alla deviazione sulla nuova viabilità Piè di Moggio: l’ordinanza è dell’Anas e riguarda i lavori da ultimare in vista dell’apertura dei nuovi svincoli lungo la Terni-Rieti per Colli sul Velino e Piediluco. Non l’unico provvedimento.

Galleria Valnerina

L’ordinanza è firmata da Pietro Gualandi, responsabile dell’area per la gestione della rete. Sarà applicata anche al km 12+520 sullo svincolo in entrata, svincolo da Via Montisola in direzione Terni e dal km 7+990 al km 10+510 dalla rotatoria lato galleria Valnerina alla deviazione provvisoria su nuova viabilità Piè di Moggio».

L’apertura

«Dal km 12+520 al km 17+885 Apertura al traffico dallo svincolo di Greccio fino al km 17+885 – innesto con la nuova ss 79 bis al km 10+950 attuando i seguenti provvedimenti: apertura al traffico a partire dal 30 luglio alle 13; dal km 7+990 al km 10+950 apertura dalla rotatoria lato galleria Valnerina fino al km 10+950 – innesto con la ss 79 Ternana al km 17+885 in corrispondenza della galleria Montelungo; dal km 18+140 al km 18+650 apertura al solo traffico locale con passaggio a livello attuando i seguenti provvedimenti: apertura al traffico a partire dal 26 luglio dalle 10; al km 10+310 apertura svincolo di Colli sul Velino in uscita per le sole provenienze da Rieti ed in immissione in direzione Terni attuando i seguenti provvedimenti: apertura al traffico a partire dal 30 luglio alle 13; al km 8+660 apertura svincolo di Piediluco attuando i seguenti provvedimenti: apertura al traffico dal 30 luglio alle 13».