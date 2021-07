Nuovi svincoli Terni-Rieti, c’è Cancelleri per collaudo viadotto

Torna in Umbria il sottosegretario di Stato al ministero delle infrastrutture e della mobilità, il pentastellato Giancarlo Cancelleri. E come in passato lo fa per una novità riguardante la Terni-Rieti legata alla prossima apertura degli svincoli per Piediluco e Colli sul Velino: giovedì mattina è previsto il collaudo del viadotto necessario al via libera per l’uscita in direzione del comune reatino. La consegna è prevista entro il 31 luglio, come già annunciato nelle scorse settimane. In loco saranno presenti i responsabili territoriali dell’Anas e autorità civili locali.

