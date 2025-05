di S.F.

Riscossione coattiva delle multe – violazioni al codice della strada, ordinanze prefettizie e rateizzazioni -, il Comune aggiorna il ‘conto’. La polizia Locale ha approvato la lista di carico per un totale di 8.907 verbali, in maggior misura riguardanti il primo semestre del 2023. Ora la palla passa ad Ica, concessionario del servizio in seguito alla gara svolta nel 2024.

GLI 800 INVITI PER RATEIZZARE I DEBITI

Terni Reti ha predisposto la lista di carico e ora con firma della dirigente/comandante della polizia Locale, Gioconda Sassi, c’è l’approvazione. In ballo ci sono un bel po’ di verbali: 8.389 di violazioni amministrative riguardanti il primo semestre 2023, poi 390 per ordinanze prefettizie di diversi anni ed infine 128 verbali rateizzati i cui «provvedimenti sono decaduti per mancati pagamenti». Valgono in tutto quasi 1 milione e 860 mila euro.

SETTEMBRE 2023, IL COMUNE SPINGE SULLA RISCOSSIONE

Si tratta di importi non pagati nei termini di legge e che ora il Comune vuole incassare. Le posizione debitorie da notificare sono dunque migliaia: ad Ica viene prescritto di «sommare, per tutte le persone fisiche e giuridiche rilevate, gli importi eventualmente presenti nelle diverse liste di carico al fine di inviare una unica ingiunzione, che dovrà tenere conto delle rispettive maggiorazioni di legge in base alla notifica dei verbali/ordinanze e determine di rateizzazione divenuti titolo esecutivo ai sensi di legge». La responsabile del procedimento è il funzionario tenente Manuela Schibeci.