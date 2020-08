Terni, padel ‘benefico’ per il progetto Scuole cardioprotette

Un’iniziativa benefica per supportare il progetto ‘Scuole cardioprotette’ con la partecipazione del presidente de I Pagliacci, Alessandro Rossi, e di ex calciatori professionisti come Paolo Di Canio, Luca Marchegiani e Giuliano Giannichedda. Si è svolta a Terni domenica pomeriggio al Romita padel club e ha consentito di raccogliere 410 euro.

Chi c’era

A vincere il torneo sono stati Aurelio Centonze e Giannichedda. Con loro anche Andrea Cicia, Gianluca Munzi, Gabriele Marchegiani, Lorenzo Schibeci, Carlo Coluccini, Roberto Conti, Luca Leonardi, Paolo Bergamini e Francesco Mangoni. Tutti insieme per sostenere l’associazione di Rossi con l’obiettivo di mettere a disposizione un nuovo defibrillatore.