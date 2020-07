Terni, via Centenario: rotatoria approvata

di S.F.

Una rotatoria viabile tra via del Centenario e via Furbini, a borgo Rivo, per servire il nuovo nucleo residenziale in via di sviluppo e avere una distribuzione del traffico funzionale all’area del McDonald’s e all’ingresso/uscita del centro commerciale ‘Il Polo’. Se ne era parlato a fine 2018 su input del M5S e ora, a distanza di due anni, palazzo Spada ha dato il via libera al progetto a cura dell’Edilizia 94 srl, la ditta che ha proposto al Comune l’opera: il costo per la realizzazione è quantificato in oltre 350 mila euro.

DICEMBRE 2018, LA DISCUSSIONE IN COMMISSIONE SULLA ROTATORIA

Cosa è previsto

Il progetto prevede una rotonda dal raggio di poco superiore ai 10 metri, diametro di 32,40 e larghezza minima dell’anello di 6,10. I flussi veicolari saranno convogliati con isole direzionali e l’adeguamento delle viabilità che si immettono su via del Centenario; a ciò si aggiunge «la realizzazione di un nuovo tronco viabile che, innestandosi dalla esistente strada di Collerolletta, confluisce direttamente sulla nuova via Furbini e da essa sulla rotatoria». Ci sarà lavoro anche in merito al traffico – adiacente il parco sul lato nord – per «il suo utilizzo come unico accesso/uscita al centro commerciale, mediante sistemazione della struttura viaria, dei raggi di curvatura, e degli isolotti spartitraffico».

L’IPOTESI DI DUE ANNI FA

Ciclisti e pedoni

Semaforo verde anche per la trasformazione dell’attuale «angusto e inidoneo sottopasso veicolare di uscita dal centro commerciale, per un uso esclusivamente ciclopedonale». Poi infrastrutture a rete, segnaletica orizzontale/verticale e realizzazione di una rotonda provvisoria «in attesa del perfezionamento delle procedure per l’acquisizione delle aree necessarie alla sistemazione definitiva». Per fare tutto ciò occorrerà procedere con una variante urbanistica – di mezzo c’è il Piano assetto idrogeologico – legata all’area residenziale della Edilizia 94 srl e all’area verde comunale. Una volta completato questo step ci sarà la stipula della convenzione, l’ultimo passaggio prima di avviare i lavori.