Terni: «Sarà un Natale vivace, ma alla città manca un brand»

di Fra.Tor.

Gli appuntamenti natalizi a Terni, come ogni anno, prenderanno il via l’8 dicembre con l’accensione della tradizionale Stella di Miranda, ma al momento «non abbiamo un calendario completo degli eventi perché fino al 12 dicembre è aperto un avviso dedicato ad associazioni terze che vogliono dare un piccolo contributo. Dobbiamo, inoltre, attendere ancora 48 ore per ufficializzare l’artista protagonista del Capodanno in piazza Europa». Insomma poche le notizie ‘corpose’ emerse martedì mattina in Comune, nel corso della conferenza stampa di presentazione degli eventi di Natale 2022, anche perché, come ha sottolineato l’assessore Elena Proietti, «a questa città manca un brand».

L’8 DICEMBRE AL VIA LE LUMINARIE – L’ARTICOLO

VIDEO

«Accendiamo tutta la città»

«Sarà un Natale di tutta la città», ha esordito l’assessore agli eventi natalizi Stefano Fatale. «Una manifestazione che prevede non solo iniziative, ma anche l’illuminazione e l’animazione all’interno della città. Grazie al contributo della fondazione Carit e di altre nostre partecipate, quest’anno potremo accendere tutta la città e non solo corso Tacito. Tra gli eventi di ‘punta’ quello del Capodanno in piazza, attraverso un artista internazionale che non possiamo ancora annunciare e al quale speriamo di poter aggiungere artisti locali. Altra cosa importante, grazie a lavoro svolto con l’assessorato alla cultura, è quello di unire tutti i borghi della nostra antica municipalità, organizzando concerti in ognuno degli 8 borghi e un albero di Natale». Per quanto riguarda le luminarie l’assessore dice che verrà accesa tutta la città, ma le periferie lamentano un abbandono da parte dell’amministrazione comunale: «Alle periferie – ha risposto – possiamo dire che ultimamente hanno avuto i loro nuovi inserimenti commerciali che hanno ricreato movimento, non sono parte estranea della città, ma sappiamo bene che una città si vive principalmente nel centro e l’evento di Capodanno non potevamo che organizzarlo in piazza».

CAPODANNO IN PIAZZA A TERNI, PREVENTIVO DA 77.500 EURO PER LE VIBRAZIONI – L’ARTICOLO

Eventi in piazza e itineranti

La realizzazione degli eventi in occasione delle festività natalizie, ha spiegato l’assessore alla cultura Maurizio Cecconelli, «è stata un’operazione comune con tutti gli altri assessorati. Sarà posizionato un palco a piazza Tacito dove si svolgeranno eventi nel corso di tutta la manifestazione, accompagnati da eventi itineranti come la Banda dei Babbi Natale, artisti con danze argentine, e le tradizioni della Valnerina. A piazza Dalmazia il villaggio verrà curato da Umbria Energy, mentre il Sii ci aiuterà a curare gli eventi in piazza Valnerina, in più saranno in programma una serie di eventi in varie zone della periferia. Tutto, come da tradizione, avrà inizio l’8 dicembre con l’accensione della Stella di Miranda, ma per il calendario completo al momento non possiamo dire di più perché fino al 12 dicembre è aperto un avviso dedicato ad associazioni terze che vogliono dare un piccolo contributo».

«Alla città di Terni manca un brand»

L’assessore al turismo Elena Proietti è andata dritta al punto: «Alla città di Terni manca un brand. Su questo fronte stiamo cercando di investire, proveremo a farlo già dal Natale. Importante il coinvolgimento dei borghi che potranno così far conoscere le loro bellezze anche grazie agli addobbi natalizi. Come è importante l’allestimento di un Presepe alla Cascata delle Marmore, anche se sappiamo già che il periodo non è dei migliori in quanto a visite del sito».