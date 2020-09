Terni, scatta ‘Alì Park’: eroina a fiumi e dieci persone in carcere

Dieci arresti fra Roma a Terni: all’alba di venerdì – con tanto di elicottero sulla città di Terni – è scattata una vasta operazione antidroga, incentrata su un traffico internazionale di grandi dimensioni – eroina in particolare – e condotta dalla sezione antidroga della squadra Mobile di Terni e dalla Direzione distrettuale antimafia di Perugia con il pm Giuseppe Petrazzini. Le misure – tutte custodie in carcere – sono state disposte dal gip di Perugia. Gli arrestati – l’ipotesi è associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti – sono sei cittadini pakistani, due tunisini, un nigeriano ed un italiano. I dettagli dell’operazione verranno diffusi nella conferenza stampa convocata per le ore 15 di venerdì presso la prefettura di Terni. «Un’indagine articolata e complessa – spiega la questura di Terni in una nota -, resa possibile anche grazie alla collaborazione con la Guardia di finanza, iniziata da oltre un anno e che ha portato ad arresti in tutta Italia e ad ingenti sequestri di sostanza stupefacente».

L’OPERAZIONE ALÌ PARK – VIDEO





L’ELICOTTERO DELLA POLIZIA SOPRA TERNI – VIDEO