Terni: scontro alla Cascata. Coinvolte due vetture, un ferito

Incidente stradale nella prima mattinata di venerdì lungo la statale Valnerina, poco prima dell’imbocco della galleria della Cascata delle Marmore, lato Terni. L’impatto, laterale, è stato fra due veicoli che procedevano in direzioni opposte: una Land Rover Defender e una Toyota Rav4. Il conducente di quest’ultima vettura, dolorante ad una spalla, è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale per accertamenti: le sue condizioni non preoccupano. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni.

Condividi questo articolo su