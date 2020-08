Terni, scuola Carducci verso consegna parziale

di S.F.

Trasporto scolastico, adeguamenti delle strutture, mense e servizi. Il rientro nelle aule – le attività di recupero scatteranno la prossima settimana – è previsto per il 14 settembre e in Italia, tra incertezza generale e polemiche, non si può certo dire che il percorso di avvicinamento sia dei più semplici: a Terni, oltre a tematiche di carattere nazionale, c’è da fare i conti anche con lo stato della scuola Carducci di via del Pellicano, a borgo Rivo. Si va verso una consegna parziale dell’edificio dopo le rassicurazioni di luglio sull’effettiva possibilità di poter ospitare di nuovo i bambini a settembre.

LA VARIANTE DA OLTRE 100 MILA EURO: TROVATE FIBRE DI AMIANTO

19 APRILE 2017: IL PRIMO VIAGGIO ALL’IPSIA POST TRASFERIMENTO

Passare di fronte alla scuola in questi giorni non è il massimo. Quantomeno a giudicare dalla facciata che dà su via del Pellicano: c’è ancora molto da fare e giocoforza non possono che venire dubbi sulle tempistiche per il rientro dei piccoli, costretti dall’aprile 2017 a trasferirsi. Mercoledì c’è stato un sopralluogo per capire la situazione e, salvo sorprese, per il 14 settembre ci sarà il via libera. Non totale: «Nei due piani interni – mezzanino e primo – che dovrebbero essere utilizzati i lavori sono molto avanti. Certo, manca l’intonaco sulla parete che dà verso la strada, può sembrare una situazione diversa. All’interno tuttavia le opere vanno avanti: se non ci sono inconvenienti sarà rispettata la data stabilita», le parole del direttore dei lavori, l’architetto Luciano Elisei. Previsto un collaudo parziale e il successivo – in sicurezza – benestare per gli studenti. In origine l’adeguamento da 454 mila euro (importo variato con la variante) doveva essere concluso entro il 27 giugno 2020, poi il lockdown ha stravolto il cronoprogramma.

GIUGNO 2019, PARTE L’ADEGUAMENTO SISMICO: SAPORITO GARDEN IN AZIONE