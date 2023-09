Terni: serata tesa in vico dell’Olmo. Arrivano le forze dell’ordine

Serata non proprio semplice quella di martedì in vico dell’Olmo, nel centro storico di Terni, dove un uomo sulla trentina – erano da poco trascorse le 21 – ha iniziato a dare in escandescenze per motivi non meglio precisati. «Ha schiaffeggiato il cuoco di un locale – racconta un testimone – poi ha iniziato a insultare e tirare sedie a quelli che gli capitavano a tiro». Le chiamate alle forze dell’ordine sono partite quasi subito e dopo alcuni minuti, polizia di Stato e carabinieri sono arrivati sul posto. In quei concitati momenti, comunque, i presenti hanno mantenuto la calma, cercando di arginare come possibile la situazione. In particolare alcuni ragazzi sono intervenuti a difesa dei clienti del locale ‘bersagliati’ dall’uomo. Le forze dell’ordine hanno poi sentito i testimoni dell’accaduto e non è escluso che, successivamente, verranno assunti provvedimenti.

