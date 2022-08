Comune Terni, Regione ‘allarga’ massa passiva Ok Osl da 120 mila euro

di S.F.

Credito a cinque zeri per il recupero di canoni/indennità di occupazione per l’impiego del Comune di beni appartenenti al demanio idrico regionale. Per una cifra complessiva di poco superiore ai 120 mila euro: la Regione Umbria bussa a palazzo Spada e ottiene il sì all’ammissione alla massa passiva da parte dell’Organo straordinario di liquidazione. Si allarga ulteriormente il conto cui far fronte in seguito al dissesto formalizzato il 1° marzo 2018. Da vedere se sarà accettato lo stralcio – procedura semplificata – al 60%.

La richiesta originaria

L’input da Perugia – partito dalla direzione regionale governo del territorio e paesaggio, protezione civile, infrastrutture e mobilità, guidato al momento da Enrico Melasecche – è del 27 novembre 2019. A distanza di quasi tre anni a Terni hanno concluso tutte le verifiche del caso: la richiesta di inserimento era da 129.307 euro ma, a calcoli effettuati, è diminuita di circa 9 mila euro. Dalla dirigente il via libera è in realtà arrivato nel settembre 2021, mentre l’Osl ha certificato il tutto lo scorso 27 luglio con le firme di Giulia Collosi, Massimiliano Bardani ed Eleonora Albano.