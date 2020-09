Terni, 115-Clt: sinergia per lo sport

Il tentativo – allora fu coinvolta la Fipav – del 2019 non andò a buon fine. Ora invece la palestra annessa al Centro formazione territoriale del comando provinciale dei vigili del fuoco potrà ospitare i giovani sportivi del territorio e non pochi: venerdì mattina è stato presentato l’accordo tra il 115 e il Circolo Lavoratori Terni per l’affidamento – post emanazione del bando a giugno – in gestione. C’è l’atto di couso di durata quadriennale che permetterà al sodalizio gialloblù di svolgere partite ufficiali del campionato di C1, allenamenti, tornei e manifestazioni nell’impianto di via Proietti Divi.

PALESTRA 115, IL TENTATIVO A VUOTO NEL 2019

Il traguardo e la comunità



Saranno ragazze e ragazzi delle sezioni volley (prima squadra, under 17,15, 14 e 13 maschile, più under 19, 17, 15, 14, 13 e 12 femminile) e calcio a 5 a beneficiare dell’accordo – sarà versato un canone demaniale mensile, più il rimborso delle utenze – dopo i problemi registrati nel corso del 2019. Via libera all’utilizzo di palestra, spogliatoi e locali di servizio: «Inseguiamo da tempo questo traguardo – le parole del comandante provinciale dei vigili del fuoco, Giancarlo Cuglietta – per dare la struttura all’esterno e poterla impiegare al massimo delle sue potenzialità, chiaramente in aggiunta ai compiti istituzionali che già svolgiamo. Il bando è arrivato grazie ad una circolare emanata dal nostro capo del Corpo e consente il couso per quattro anni: è stato redatto insieme all’Agenzia del Demanio, avremo un canone e diamo la possibilità a tanti ragazzi del territorio di usufruirne». Benedizione di don Angelo Gatto.

PALESTRA VIGILI DEL FUOCO-FIPAV, NIENTE DA FARE

Boccata d’ossigeno

Note le problematiche che hanno caratterizzato le palestre di gestione comunale e provinciale lo scorso anno. In prima battuta l’Itis, ‘casa’ del Clt per la pallavolo a lungo. La sinergia con i vigili del fuoco aiuta e non poco in tal senso: «Il comando del 115 – ha commentato il presidente del circolo, Giovanni Scordo – ha aperto alla città l’uso di questa splendida palestra. Consentirà al circolo più grande della regione – oltre 10.000 soci e 1.200 atleti – di risolvere i problemi del 2019 per far praticare il volley e il calcio a 5 agli iscritti: sarà impiegata dal lunedì al sabato nel pomeriggio e coinvolge la maggior parte delle categorie. Abbiamo già fatto dei lavori per adeguarla e ora acquisteremo le attrezzature. Poi la divisionecon un telone cielo/terra per un utilizzo combinato di diversi gruppi. C’è spazio per fare due campi regolamentari da volley. Dopo l’intervento a Piediluco per il canottaggio, grazie al supporto di Ast, abbiamo deciso di guardare alla pallavolo. Un’ulteriore spinta per raggiungere obiettivi importanti».

L’apertura e la liaison con il territorio

Per l’occasione a Terni c’era anche Fabrizio Santangelo, vicepresidente del Gruppo sportivo Fiamme Rosse del 115: «Sono molto contento per due motivi. Questo è il primo accordo che viene realizzato, avevamo molte strutture sportive sottoutilizzate e partendo proprio da Terni abbiamo pensato di aprirle a soggetti esterni per una joint-venture con il territorio. Inoltre la città per noi è una sede importante a livello di gruppo sportivo – ricordata la figura di Gauro Tosoni, scomparso nel 1943 durante la prima incursione aerea su Terni l’11 agosto 1943 – con la presenza di Diego Meoni (tiro a volo) e Lucia Lucarini (scherma), due degli assunti con il primo concorso. Senza dimenticare i protagonisti nel canottaggio».

Il servizio e le eccellenze

Per l’amministratore delegato di Ast Massimiliano Burelli il ‘patto’ consente «di estendere la collaborazione tra Terni e l’azienda attraverso il Clt, oltre migliorare il servizio che diamo all città. Siamo riusciti a trovare un accordo innovativo, è la prima volta che utilizziamo una palestra non di proprietà, è un momento importante». Il sindaco Leonardo Latini ha invece evidenziato l’unione «di due eccellenze nel nome dello sport», mentre il presidente regionale del Coni Domenico Ignozza ha messo in risalto il fatto che «è il momento di segnali e questo va nella giusta direzione. Ora attendiamo con impazienza la realizzazione del palasport». Ha preso parte alla cerimonia anche il prefetto Emilio Dario Sensi.