Terni, sistema tutor in Valnerina: affidamento alla Cross Control srl

di S.F.

Installazione del sistema tutor lungo la SS209 – la Valnerina – a Terni dal km 4+600 al 9+700 in entrambi i sensi di marcia, ci siamo. A quasi un anno dall’approvazione del progetto, il 24 luglio 2023, si avvicina il posizionamento del sistema di controllo della velocità media che interesserà il tratto che va dalla zona della cascata delle Marmore fino al confine con il territorio comunale di Arrone: il dirigente alla mobilità, Claudio Bedini, ha firmato l’impegno di spesa da 219 mila euro per poter procedere.

LUGLIO 2023, L’OK IN GIUNTA DA OLTRE 200 MILA EURO

OTTOBRE 2023, TERNI RETI SI ATTIVA PER L’ACQUISTO

In sostanza il Comune paga il creditore, in questo caso Terni Reti. Nel prezzo è compresa la realizzazione della segnaletica orizzontale/verticale – il tratto è stato di recente inserito tra quelli dove è consentito il sistema di rilevazione a distanza delle violazioni senza obbligo di contestazione immediata – e della procedura di aggiudicazione per l’installazione se ne è occupata la società controllata di palazzo Spada: il via libera è per la Cross Control srl di San Benedetto del Tronto per una cifra complessiva di 132.858 euro. Il responsabile del procedimento è l’architetto Walter Giammari ed a stretto giro è attesa l’installazione. Di recente della SS209 se ne è tornato a parlare per, purtroppo, l’incidente mortale nel quale ha perso la vita Angelo Bellachioma e il frontale di pochi giorni tra due auto.