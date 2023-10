Tutor in Valnerina: Terni Reti si attiva per l’acquisto

di S.F.

Sistema di controllo della velocità media lungo la Valnerina ‘ternana’, acquisizione in arrivo da parte di Terni Reti. La società partecipata del Comune, dopo il via libera dell’esecutivo Bandecchi dello scorso 24 luglio per una spesa di 231 mila euro, ha avviato l’iter per arrivare all’acquisto della strumentazione necessaria. Palla in mano al direttore generale nonché responsabile unico del procedimento, vale a dire Fabio Moriconi.

La procedura

La società a fine settembre ha fatto scattare l’iter per le manifestazioni di interesse – scadenza fissata all’11 ottobre – propedeutico all’acquisto del sistema di controllo delle velocità medie (tutor). Come noto il tratto coinvolto lungo la SS209 sarà quello tra il km 4+600 e il 9+700, ovvero tra la centrale di Galleto e il confine con il territorio comunale di Arrone. Terni Reti si occuperà sia della fase operativa di acquisizione/installazione che per la fase di supporto alla gestione del procedimento sanzionatorio, come d’altronde indica il disciplinare sottoscritto con il Comune nel febbraio 2022. Viene tuttavia specifica che con l’avviso non «è indetta alcune procedura di affidamento e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzione punteggi o altre classificazioni di merito». L’affidatario sarà individuato con una procedura comparativa sulla piattaforma Net4market.