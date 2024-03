Terni: ‘tutor’ sulla ss 209 Valnerina. A breve affidamento appalto e inizio lavori

È in dirittura d’arrivo l’installazione del sistema ‘tutor’ lungo la strada statale 209 Valnerina, nella zona fra Collestatte Piano e Torreorsina. La società pubblica Terni Reti ha infatti comunicato alla polizia Locale di Terni ed al Comune di essere impegnata nella valutazione delle offerte ricevute – il termine era il 6 marzo – da parte delle imprese interessate all’opera di installazione del sistema che punta ad incrementare la sicurezza stradale su quel tratto di Valnerina dove, nel tempo, si sono verificati numerosi sinistri, in alcuni casi anche gravi. A breve – come spiega il dg di Terni Reti Fabio Moriconi nella lettera – avverrà l’affidamento dell’appalto e quindi l’installazione, che già può contare sull’ok del prefetto di Terni Giovanni Bruno (datato novembre 2023), su quello precedente della Direzione mobilità del Comune, sui sopralluoghi effettuati da Terni Reti per valutare la fattibilità dell’opera e la connessione del sistema alle reti elettriche e dati. Ancora pochi giorni, quindi, e si procederà ad affidamento e inizio dei lavori.

