Mercatino in centro a Terni: slitta ‘trasloco’

Il trasferimento del mercatino settimanale nel centro cittadino di Terni era previsto per metà novembre, con prima data utile mercoledì 18. Non sarà così: salvo sorprese nelle prossime ore sarà portata in giunta la delibera che dà il via libera al ‘trasloco’, sì, ma al termine dell’emergenza epidemiologica per il Covid-19. Salta così ciò che era stato pianificato nelle scorse settimane con le associazioni di categoria.

Si continua allo Staino: la novità

L’Umbria è passata in fascia arancione – le ulteriori restrizioni scatteranno proprio da mercoledì, giorno del mercatino – ma l’attività allo Staino non si ferma. Con una novità: non si potrà mangiare direttamente in loco (la porchetta acquistata, ad esempio), ma sarà consentito solo l’asporto. Per il resto gli ambulanti dovranno attendere per muoversi nell’area tra largo Frankl, piazza Ridolfi e corso del Popolo. «Dipende dalle normative governative. Sarà spostato al termine della fase emergenziale attuale», spiega l’assessore Stefano Fatale.