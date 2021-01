Terni, smottamento Colle Obito a pochi mesi dai lavori

Ancora uno smottamento per colle Obito, lato via Giandimartalo di Vitalone, a Terni. Complice il maltempo e le continue piogge cadute in quest’ultimi giorni anche sul territorio ternano. All’alba di mercoledì – il fatto sarebbe accaduto poco dopo le ore 4 – una parte consistente di terreno è infatti crollata dall’area dell’ospedale sulla strada sottostante, abbattendo anche un palo della luce. Sul posto, successivamente al fatto, si sono portati i vigili del fuoco, gli agenti della polizia Locale di Terni, personale della protezione civile comunale e tecnici del comparto elettrico. Il primo provvedimento è stata la chiusura della strada per diverse decine di metri, con conseguenti limitazioni per residenti, comuni cittadini e mezzi di soccorso. La viabilità dovrà essere per forza di cose rivista con provvedimenti temporanei che già in passato avevano portato a fisiologici disagi. Ora è tempo di sopralluoghi per tutte le valutazioni del caso.

TAGLIO ALBERI OSPEDALE: «TUTTO SBAGLIATO»

TERNI, COLLE OBITO: ECCO IL ‘RIMODELLAMENTO’. L’APPALTO NEL 2019

CROLLO A COLLE OBITO – IL VIDEO DI UMBRIAON



Vicenda annosa

I problemi connessi a colle Obito non sono nuovi – si ricorderà la caduta di massi sulla stessa zona nel giugno del 2016 – e, nel tempo, sono stati oggetto di interventi, appalti e dettagliate relazioni. Come quella dell’ingegner Passetti che nel marzo del 2018 scriveva: «In generale in tutto il fronte la vegetazione arbustiva presente tiene in buona stabilità la scarpata, anche se il muro di controripa posto alla base non ha più capacità di contenere il materiale dilavato dagli eventi atmosferici che deborda oltre il colmo ed inoltre, vista l’assenza di canaletta di raccolta delle acque, le acque ed il terreno dilavato raggiungono il marciapiede. La problematica principale risulta dunque l’assenza di regimentazione delle acque meteoriche che determina negli eventi piovosi un afflusso incontrollato di acqua e terreno dilavato direttamente sul marciapiede. Tutto quanto sopra potrebbe determinare criticità statiche anche al parcheggio dell’azienda ospedaliera».

OTTOBRE 2019, ‘RESTYLING’ AD IMPRESA EUGUBINA. COMUNE DÀ OK

LUGLIO 2019, L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO (NON EFFICACE) CON RIBASSO OLTRE IL 28%

I disagi dei residenti



Inevitabili problemi in particolar modo per le famiglie che vivono nella zona interessata. A lato delle abitazioni c’è chi possiede un terreno privato con diversi animali da curare: «Ho cani, galline e polli, più un giardino. Non posso utilizzare né l’auto né l’ape per il trasporto del materiale, abbiamo già chiesto ai vigili perché non avevo modo di entrare: quantomeno mi è stato permesso di tirar fuori il veicolo, era parcheggiato in zona». Non è l’unico guaio che si crea: viene fatto notare che, inevitabilmente, il traffico – il discorso riguarda anche i mezzi di soccorso chiaramente – in direzione ‘Santa Maria’ sarà deviato tutto dall’altro lato con possibili congestioni. La speranza è che per la messa in sicurezza ci si muova in tempi rapidi. «Come inizio d’anno è buono», l’amara osservazione.

I PROBLEMI NEL 2016

L’appalto 2019 con lavori ultimati nel 2020



Proprio per sistemare le criticità di Colle Obito era stata bandita la gara – valore base, soggetto a ribasso, di oltre 207.000 euro con responsabile unico del procedimento l’ingegnere Roberto Celin – nell’estate 2019, poi aggiudicata in via efficace in autunno all’impresa eugubina Tecnoservice Costruzioni Generali srl (mandataria). Curiosità: proprio lo scorso mese, il 4 dicembre, l’azienda ospedaliera di Terni aveva chiuso l’iter approvando la relazione acclarante per i lavori di consolidamento della scarpata. Le opere avevano riguardato il taglio delle vegetazione infestante, arborea secca e degli alberi, la regolarizzazione del pendio, la riduzione della pendenza, la pulizia dei muretti, la riprofilatura, l’installazione della recinzione metallica di protezione e la creazione di trincee drenanti per la regimazione delle acque meteoriche. Qualcosa non è andato come doveva, forse. Questo è il risultato.

Il Comune: «Chiederemo relazione»

Sponda palazzo Spada – da parte loro c’era stato il via libera per la conformità urbanistica e, in generale, l’approvazione del progetto di consolidamento nell’ottobre 2019 – è l’assessore Benedetta Salvati ad esporsi: «I lavori sono stati fatti dall’azienda ospedaliera. Evidentemente – replica via social a chi la sollecita sul tema – le terre armate realizzate hanno evidenziato problematiche evidenti. Provvederemo, come da nostra competenza, a richiedere all’azienda una relazione sull’accaduto, la documentazione di collaudo dell’opera e una verifica dell’intero lavoro effettuato su aree di loro proprietà».



Articolo in aggiornamento

CROLLO A COLLE OBITO – LE FOTO DI UMBRIAON