Terni, ‘sold out’ al Caos per Lorenzo Barone: «È sempre un’emozione. Abituato ai deserti»

Salire su un palco e far ‘rivivere’ i suoi sette anni di avventure in giro per il mondo con immagini, video e documenti esclusivi. Ne ha un bel po’ da raccontare il cicloviaggiatore di San Gemini Lorenzo Barone, protagonista sabato pomeriggio al Caos: si è svolto a Terni il secondo incontro della sua agenda che, a stretto giro, lo porterà in particolar modo nel nord Italia. Tutto esaurito in via Franco Molè – 80 posti la capienza della sala – e organizzazione costretta a ‘liberare’ gli spazi davanti l’uscita per motivi di sicurezza. Giusto così. In tanti hanno voluto ringraziare e scattarsi selfie con il giovane umbro, apparso emozionato davanti al pubblico: «Sempre un nodo alla gola per me. Sono abituato di più a stare in mezzo ai deserti che di fronte ad un pubblico», ci scherza sopra Lorenzo. Con lui anche la moglie Aygul e alcuni ‘colleghi’ sportivi come lui, pronti a mettersi in marcia in qualsiasi momento.

«RISCHI ENORMI SE AVESSI PROSEGUITO»