Sos alberi dall’area di Terni nord, per la precisione a Collerolletta. A lanciarlo è un residente della zona con una missiva firmata inviata a umbriaOn.

È il signor Giancarlo ad evidenziare «il grave pericolo per i cittadini che frequentano il bosco di Collerolletta. Anche venerdì mattina abbiamo trovato un grosso pino che si è schiantato spontaneamente al suolo, per fortuna nessuno era presente. Meno di un mese fa ne era caduto un’altro» sottolinea.

«Il sottoscritto aveva posto il problema di tale pericolosità con Pec al comune di terni in data 3 aprile 2025 all’ufficio competente, che prontamente era intervenuto abbattendo gli alberi più pericolosi. Il problema purtroppo – continua il cittadino – è che ce ne sono tanti malati, tutti ‘mangiati’ come si vede dalle foto che allego. Già tanti ne sono caduti senza alcun ripristino, per cui rappresentano un grave pericolo sia per chi frequenta il bosco – tanti anziani e bambini – ma anche per chi circola con le macchine adiacenti».

Si arriva al dunque: «Si chiede al Comune un ulteriore sforzo, come già fatto per la Passeggiata o viale Centurini e mettere in sicurezza tutto il bosco, magari piantando alberi nuovi». Vedremo se ci saranno sviluppi in tal senso.