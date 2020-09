Terni, sosta gratuita nel weekend: stop

Utilizzo gratuito dei parcheggi a pagamento – strisce blu – del centro da giovedì e sabato, nonché la concessione dell’abbonamento a titolo gratuito per le biciclette del bike sharing ‘Valentina’. Provvedimenti attivi a Terni da fine giugno che ora, a distanza di due mesi e mezzo, non sono più efficaci: lo comunica la direzione polizia Locale. Stop dunque alle agevolazioni tariffarie.

‘TERNI CE LA FA’, IL PROVVEDIMENTO DI GIUGNO

Si torna al passato

La sosta gratuita – dalle 17.30 alle 20 il giovedì e il venerdì, dalle 8 alle 20 il sabato – era valida fino al termine di agosto e non c’è stata la proroga. La conseguenza è il ritorno alle classiche tariffe per i parcheggi di superficie gestiti da Terni Reti. Per quel che concerne il bike sharing ‘Valentina’ e le procedure per l’attivazione si può consultare la sezione mobilità del sito del Comune. L’amministrazione a giugno aveva optato per tale decisione dopo aver rilevato «la necessità di porre in essere tutte le soluzioni necessarie al fine di aiutare le attività commerciali, che sono state duramente colpite con la chiusura totale delle loro attività».