Terni, spaccia a Santa Maria Maddalena: condannato a sei anni

Sei anni di reclusione e 30 mila euro di multa: questa la condanna inflitta dal tribunale di Terni in composizione monocratica – giudice Francesca Scribano – e con le modalità del rito abbreviato, ad un 35enne di nazionalità tunisina – Ahmed Elriahi – arrestato lo scorso luglio dai militari del Gruppo di Terni della Guardia di finanza. In aula il pm Adalberto Andreani aveva chiesto una condanna di poco superiore: a sei anni ed otto mesi di carcere.

Le accuse

L’uomo era stato arrestato in flagrante e trovato in possesso, nella sua abitazione della zona di Santa Maria Maddalena, di eroina, cocaina, hashish e Mdma, oltre a materiale per confezionare le dosi e 1.700 euro in contanti. Fra le contestazioni mosse dalla procura di Terni a suo carico, ci sono anche gli alias forniti alla polizia giudiziaria per evitare il peggio – almeno otto quelli accertati dai finanzieri del Gruppo di Terni – e le attività di spaccio di eroina relative a due ragazze ternane. Le Fiamme Gialle hanno infatti ricostruito come le cessioni delle dosi alle giovani andassero avanti da tempo, in un caso da aprile e in un altro da giugno, fino al giorno dell’arresto avvenuto il 14 luglio. Ora per il 35enne tunisino la prospettiva è quella dell’appello attraverso il proprio legale difensore, l’avvocato Donatella Panzarola del foro di Perugia.