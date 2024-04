Terni, ‘Stad10’ 2024: trionfano Persi e la giovane Ribigini. Festa anche per i più piccoli

È scattata alle 10 di domenica mattina dall’area del PalaTerni l’edizione 2024 della ‘Stad10’, la manifestazione podistica – 10 chilometri certificati Fidal competitiva e la ludico/motoria non competitiva – a firma Ternana Marathon Club che coinvolge parte del centro cittadini. Sono 696 gli iscritti ufficiali per un totale di 88 squadre (dati Icron): a trionfare sono stati il 38enne Umberto Persi dell’Asd At Running in 31’38 e la 19enne Laura Ribigini dell’Arcs Cus Perugia in 36’40. Festa anche per i più piccoli. Ha partecipato anche il presidente della Ternana Calcio, Nicola Guida. Per l’amministrazione comunale presente allo start l’assessore allo sport Marco Schenardi.

