C’era anche il presidente della Ternana, Nicola Guida, tra i partecipanti dell’edizione 2024 della ‘Stad10’, l’evento podistico a firma Ternana Marathon Club con partenza dal PalaTerni e arrivo nell’impianto sportivo. Per lui 10 chilometri in poco più di 53 minuti e poi un commento sull’attualità tra l’impresa di Cremona e il rinnovo ‘ponte’ della convenzione per l’utilizzo del ‘Liberati’.