di S.F.

Prima la notifica, come da prassi. Ora su stadio-clinica c’è un ulteriore passaggio: la Regione Umbria ha effettivamente depositato il ricorso al Tar per annullare – c’è anche l’istanza cautelare per avere la sospensione dell’efficacia del provvedimento – la determina dirigenziale del Rup, l’architetto Piero Giorgini, datata 23 luglio 2025. Ovvero l’atto che, per palazzo Spada, costituisce titolo abilitativo (in combinato con l’atto del 4 novembre 2022 di chiusura della conferenza di servizi decisoria) efficace per la realizzazione della struttura sanitaria.

23 LUGLIO 2025, LA DETERMINA DEL RUP GIORGINI

23 LUGLIO 2025, IL COMUNE VA AVANTI

La costituzione formale della ricorrente è dunque del 30 ottobre, come emerge dal portale del Tar (in realtà il numero corretto è 2088 e non 288 come appare). C’è poi il resistente (Comune di Terni) e ben sei controinteressati, tra i quali ci sono Ternana Calcio, Ternana Women, Stadium Spa e Usl Umbria 2. Giornate ‘bollenti’ – non che le precedenti siano state da meno, a partire dalla seduta del consiglio regionale proprio di giovedì 30 ottobre – in arrivo sull’asse Perugia-Terni. A questo punto la prima data utile per il giudizio cautelare potrebbe essere martedì 18 novembre. Vedremo, di mezzo ci sono interlocuzioni in corso.

4 NOVEMBRE 2022, LA DETERMINA DI GATTINI POST CDS

CONFERENZA DI SERVIZI 2022: TUTTI GLI ATTI RESI PUBBLICI (.PDF)

Curiosità: nel giro di pochi minuti – probabilmente questione di caricamento e sistemazioni – è cambiata la denominazione dell’oggetto del ricorso più volte. Quello definitivo (come appare nello screen che pubblichiamo) è ‘D.d Comune di Terni, superamento condizioni/prescrizioni al progetto definitivo/valorizzazione e gestione stadio con realizzazione di clinica/casa di cura’. Si tratta, appunto, della determina numero 2088 del 23 luglio 2025. Gli ‘avvocati’ si scaldano.