Emergono i primi dettagli sulla maxi documentazione – si sfiorano le 80 pagine considerando gli allegati, alcuni dei quali già conosciuti come il verbale di concordamento del 2023 – riguardante l’iter per la valorizzazione e gestione in condizioni di equilibrio economico-finanziario dello stadio ‘Libero Liberati’ di Terni che, come noto, è legato alla realizzazione della clinica privata a ridosso di Ponte Allende.

Come ad esempio la sezione 32 della convenzione (firmata dal dirigente e Rup per il Comune, l’architetto Piero Giorgini e da Maurizio e Stefano D’Alessandro della Stadium Spa), vale a dire quello delle polizze assicurative in capo al concessionario. La prima è a copertura dei danni subiti dal concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale/parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori: la cifra messa nero su bianco è di 41 milioni 199 mila euro. Non è l’unica.

C’è poi quella per la copertura della responsabilità civile verso terzi con un massimale di 2 milioni 96 mila euro: è il 5% della somma assicurata per le opere. Spunta poi una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, «ovvero di gravi difetti costruttivi», il cui limite di indennizzo deve essere pari a 12 milioni 578 mila euro (il 30% del valore dell’opera).

Si prosegue con la cosiddetta polizza Alop (advance loss of profit). Che significa? Si parla di copertura dei danni economici-finanziari indiretti provocati dal concessionario (Stadium Spa) per una somma assicurata complessiva di 2,2 milioni di euro. Bene, da dove spunta questa cifra? Non è altro che la somma dei ricavi annuali previsti nel Piano economico-finanziario (ne parleremo in articoli a sé).

La polizza più rilevante da 41 milioni di euro decorrerà dalla data di consegna dei lavori. In ogni caso il concessionario – ovviamente – dovrà consegnare le varie polizze assicurative prima dell’avvio in concreto dei lavori. C’è anche altro: il concessionario stipulerà o fornirà quelle in possesso dei progettisti firmatari del progetto una polizza assicurativa per la copertura dei rischi riguardante l’attività di progettazione e attività connesse. In questo caso decorrerà dall’approvazione del progetto esecutivo e avrà un massimale non inferiore al 20% del valore dei lavori (8,3 milioni di euro).