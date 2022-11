Terni, rotonda borgo Rivo ancora nel caos: «Pista di autoscontro, urge intervenire»

Non si placano le polemiche sulle novità che hanno riguardato la rotatoria ‘Marinai d’Italia’ a borgo Rivo. Questa volta ad alzare la voce – la minoranza lo ha già fatto la scorsa settimana – è un partito della maggioranza, vale a dire Forza Italia: «Ci domandiamo stupefatti come si sia potuto immaginare l’attuale soluzione che assomiglia ad una pista di autoscontro».

17 NOVEMBRE, SUBITO CAOS ALLA ROTATORIA

GLI AGGIUSTAMENTI DOPO LA BAGARRE

La capogruppo Lucia Dominici, Doriana Musacchi, Francesco Maria Ferranti, Valerio Mecarelli e Paolo Cicchini si scatenano: «La nuova configurazione della rotonda crea problemi e rischi per la pubblica incolumità. Chiediamo all’amministrazione comunale di intervenire immediatamente con una nuova progettualità e con gli adeguamenti necessari a garantire sicurezza stradale e una viabilità scorrevole in uno snodo fondamentalente sia in entrata che in uscita da Terni che per il collegamento con i quartieri di Borgo Rivo, Gabelletta, Campomaggiore e Cesi nonché con il nuovo insediamento del Tulipano. A nostro parere nella progettazione c’è un errore da matita blu da correggere. Constatiamo infatti l’intersecazione all’interno della rotanda di corsie strette, non adeguatamente segnalate, che provacano disorientamento e rallentamenti vistosi soprattutto nelle ore di punta. Abbiamo raccolto numerose segnalazioni da parte degli automobilisti e degli utilizzatori delle due ruote e ci aspettiamo soluzioni rapide anche in previsione delle imminenti festività natalizie ove, come di consueto, il traffico andrà ad aumentare notevolmente. Già nel prossimo question time l’interrogazione – concludono – sarà all’ordine del giorno».