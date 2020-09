Terni, svaligiano le auto all’evento di beneficienza

Almeno tre furti: sono quelli compiuti nella serata dello scorso 30 agosto all’interno di altrettante autovetture che si trovavano nel parcheggio inferiore del parco Ciaurro, a Terni, accanto al camposcuola ‘Casagrande’. Tutti i veicoli erano di proprietà di sportivi che stavano partecipando alla settima edizione della ‘Run & Walk by night’ organizzata dall’Amatori Podistica Terni. Una manifestazione a scopo benefico che quest’anno è servita, oltre che per fare movimento ed ‘aggregare’, anche per raccogliere fondi in favore di sei associazioni: Terni x Terni anch’io, Aucc, Aladino, Age, Afad, Misericordia. A commentare il brutto episodio è il presidente dell’APT, Luca Moriconi, che su Facebook ha manifestato la solidarietà sua e del consiglio direttivo nei confronti dei partecipanti ‘colpiti’: «Purtroppo c’è chi non si fa alcuno scrupolo nel derubare coloro che stanno partecipando ad un evento benefico. Quanto accaduto ci rattrista ed amareggia, non possiamo che essere solidali con gli amici sportivi che hanno subito i furti. Si tratta di almeno tre persone a cui hanno aperto le auto portando via ciò che c’era dentro, come portafogli ed altri oggetti di valore. La speranza è che gli autori vengano individuati. Il fatto è accaduto vicino al camposcuola, punto di partenza della manifestazione. Certi gesti – conclude Moriconi – si commentano da soli».

