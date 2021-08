Terni, sveglia all’alba per un’altra bomba: quella di via Piermatti

Terni si appresta a vivere un’altra domenica ‘di passione’ – la data scelta ma ancora da ufficializzare è quella di domenica 29 agosto – per la rimozione e la messa in sicurezza di un ordigno bellico, quello emerso nel novembre del 2020 durante alcuni lavori in via Eclo Piermatti, fra borgo Bovio e Tuillo. A riferire la notizia è il Tgr Rai Umbria. Una situazione che la città ha già vissuto nel 2018, a luglio e quindi a novembre, quando migliaia di cittadini – 11 mila per ciascuna operazione – vennero evacuati in seguito al ritrovamento e alle operazioni di messa in sicurezza di due bombe d’aereo emerse nella zona di Cesi Scalo.

In attesa dei dettagli

Questa volta i provvedimenti – li emaneranno il questore Bruno Failla e il sindaco Leonardo Latini – dovrebbero toccare circa 4/5 mila cittadini residenti in un determinato raggio dal punto in cui la bomba – di fabbricazione americana e del peso di circa 200 chilogrammi – è stata ritrovata. Intanto per il prossimo 17 agosto è prevista la riunione di coordinamento fra tutti i soggetti coinvolti (Prefettura, Comune, Questura, forze dell’ordine, Protezione civile) per delineare gli aspetti che verranno poi formalizzati nelle ordinanze del questore e del primo cittadino. Scontato anche lo stop temporaneo alla circolazione ferroviaria lungo la tratta Terni-Spoleto (l’ordigno si trova a pochi metri dalla ferrovia). I provvedimenti, nel dettaglio, verranno resi noti nei prossimi giorni. La certezza è una nuova ‘alzataccia’ – le operazioni scatteranno all’alba – per tanti ternani, che potranno rientrare in casa una volta che le operazioni di disinnesco e rimozione dell’ordigno saranno concluse.