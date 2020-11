Terni, trovato ordigno bellico fra borgo Bovio e Tuillo

Un ordigno bellico è emerso nel primo pomeriggio di mercoledì a Terni in un terreno adiacente via Eclo Piermatti, fra la zona di borgo Bovio e quella di Tuillo, a qualche centinaio di metri di distanza dalla stazione ferroviaria e a poche decine dalla ferrovia, da una casa di riposo per anziani e da un supermercato. L’ordigno – si tratta di una bomba della seconda guerra mondiale – è lungo fra gli 80 ed i 100 centimetri per un diametro di circa 40 ed è parzialmente visibile perché interrato. Nell’area sono in corso alcune indagini preliminari relative alla costruzione di un altro supermercato: attività che hanno consentito di portare alla luce l’ordigno per il quale ora si dovrà procedere, presumibilmente, alle operazioni di disinnesco e bonifica. Al momento è stato interdetto solo il parcheggio che si trova in prossimità dell’area ma seguiranno, presumibilmente, altre misure di sicurezza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e personale della Protezione civile comunale. Il ritrovamento, effettuato dalla ditta incaricata di effettuare le indagini preliminari sul terreno in questione in vista dei lavori, è stato portato all’attenzione della prefettura di Terni e dell’Esercito Italiano – in particolare gli artificieri del Reggimento Ferrovieri di Bologna – per le determinazioni del caso.

