Terni, tamponamento in viale Borzacchini: ferito un 37enne

Tamponamento a catena nel primo pomeriggio di lunedì in viale Borzacchini, a Terni. Coinvolti tre veicoli: una Lancia Delta (condotta da un 76enne e con a bordo un 44enne), un autocarro Mercedes (condotto da un 29enne) ed una Fiat Panda (condotta da una 43enne e con a bordo un 37enne e un 25enne). Sul posto si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni con personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti, per gestire la viabilità – fortemente congestionata – e ricostruire la dinamica del sinistro. In ospedale, trasportato dal 118, c’è finito il 37enne a bordo della Panda.

