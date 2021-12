Terni, incidente lungo la Marattana: disagi per il traffico

Sinistro stradale – all’altezza della rotatoria tra strada di Maratta Alta e via Bruno Capponi – nella prima mattinata di lunedì lungo la Marattana, in direzione Narni. Due le autovetture coinvolte: fortunatamente non ci sono persone ferite ed il tutto si è risolto con la constatazione amichevole di incidente. Tuttavia i disagi per la viabilità in uscita da Terni sono significativi con lunghe code per tutto l’asse viario: per la gestione del traffico sono intervenuti sul posto gli agenti del nucleo radiomobile della polizia Locale.

