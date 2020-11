Terni, tentano il furto ma ‘fumo’ e sirene li fanno scappare via

La segnalazione di partenza era relativa ad un bar/tabacchi in fiamme in via Di Vittorio, a poche ore da quello divampato nella notte fra sabato e domenica a Stroncone e su cui ci sono indagini in corso. Così domenica sera, intorno alle ore 22, i carabinieri del Nor di Terni si sono precipitati presso l’esercizio commerciale da cui fuoriusciva del fumo denso. Ma l’incendio non c’era.

La fuga

Tutta quella ‘nebbia’, infatti, era stata emessa dal sistema antifurto del bar/tabacchi, appena visitato da una coppia di ladri, fuggiti di fronte a tutto quel ‘fumo’ artificiale e alle sirene dell’Arma in arrivo. I malviventi sono così rimasti a mani vuote e le ricerche condotte in zona per individuarli, non hanno finora dato esito positivo. Gli accertamenti tuttavia proseguono.